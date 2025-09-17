Se robó un cachorrito y lo vendió, mirá cómo terminó la historia

Se robó un cachorrito y lo vendió, mirá cómo terminó la historiaPoliciales17/09/2025
Una lamentable historia que tuvo final feliz, es la de un cachorrito de pitbull, que se encontraba en el jardín de su vivienda en la localidad de Joaquín V. Gonzalez y que fue robado.
Afortunadamente, el alerta de la familia permitió que la policía trabajara rapidamente y mediante la identificación del sujeto, a través de las cámaras, se lo ubicó y detuvo.
Cabe aclarar que el perro fue recuperado y devuelto a su familia.
