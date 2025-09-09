Últimos pasajes para viajar a Panamá desde Salta en septiembre: Mirá cuánto cuestan

A poco más de dos semanas para el primer vuelo, la nueva conexión aérea entre la ciudad de Salta y Panamá ya genera una enorme expectativa, con muy pocos pasajes disponibles, lo que demuestra el gran interés de los salteños por aprovechar la conectividad que la provincia gana con esta nueva ruta.

Vale recordar que la nueva conexión aérea internacional directa será operada por Copa Airlines a partir del próximo 23 de septiembre y se espera que transforme la conectividad de Salta, abriendo nuevas puertas al turismo y al comercio con el resto del continente, a partir de una estrategia de crecimiento sostenido en materia de conectividad aérea.

En ese sentido, grande es la expectativa de la ciudadanía por la posiiblidad de llegar a los paradisíacos paisajes panameños, pues en el sitio web de Copa Airlines, prácticamente ya casi no hay vuelos disponibles, quedando muy pocos pasajes para comprar.

En la página web, se puede ver los vuelos que la ruta Salta–Panamá tendrá, con tres frecuencias semanales, los días martes, jueves y domingos, con aviones Boeing 737-800 con capacidad para 166 pasajeros. Cada vuelo partirá desde Panamá a las 16:40 (hora local) y llegará a Salta a las 00:24. El regreso será los lunes, miércoles y viernes a las 02:01, aterrizando en Panamá a las 05:30.

Cabe señalar la importancia de esta ruta, pues posiciona a Salta dentro del "hub de las Américas" que la aerolínea panameña tiene en el aeropuerto de Tocumen. Desde allí, los pasajeros podrán acceder a 85 ciudades en 32 países, lo que les permitirá llegar a destinos de Norte, Centro y Sudamérica, el Caribe y Europa sin la necesidad de pasar por Buenos Aires.

Además del impacto turístico, la nueva ruta representa una oportunidad estratégica para el desarrollo económico de la provincia. Este puente aéreo podrá utilizarse para fortalecer la exportación de productos salteños a otros mercados y potenciar la presencia internacional de las empresas locales.

Con esta nueva conexión, Salta se consolida como puerta de entrada al norte del país. pues se suma a las ya existentes con Lima (Perú), San Pablo (Brasil), Asunción (Paraguay), y a la futura conexión con Florianópolis (Brasil) a partir del año venidero.