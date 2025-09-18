“Hablar salva vidas”: Modifican ordenanza para concientizar sobre la prevención del suicidio en Salta

Recientemente concejales de la comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad dieron el visto bueno a la iniciativa que plantea incorporar un artículo bis a la Ordenanza N° 16.304, que instituye septiembre como “Mes Municipal para la Prevención del Suicidio”.

Además se encomendó al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones necesarias para iluminar monumentos, edificios y espacios públicos de color amarillo el día 10 de septiembre de cada año en conmemoración al Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Gustavo Farquharson, Concejal por Salta se expresó al respecto y remarcó que la intención es: "Reforzar la concientización y la importancia que tiene que el Estado, difunda a través de campañas. Antes se pensaba que hablar de suicidio era fomentarlo, la verdad que los nuevos estudios determinan que es todo lo contrario".

Para el edil es fundamental el diálogo: "Hay que hablar, hablar salva vidas. Hay que hablar con los jóvenes sobre lo que les está pasando, en este sentido la importancia que el Estado promueva ese dialogo, esa charla".

Finalmente, dijo que epera que Salta acompañe las políticas publicas de Salud mental y destacó el trabajo de provincia en la materia: "Sabemos que la provincia hace un fuerte trabajo desde la Secretaría de Salud Mental y prevencion de adicciones, y el Municipio con los distintos CIC hace acompañamiento de contención para poder prevenirlo, con esta modificación se fortalecen las campañas de prevención, de concientización, para que la sociedad hable sobre el suicidio y que hable con los jovenes para poder prevenirlo".