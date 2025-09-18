Dólar blue en Salta: La moneda saltó $20 y se vende a $1520

El dólar volvió a operar en el umbral superior de la banda y el Banco Central por segundo día consecutivo salió a intervenir con ventas en el MULC. El miércoles se desprendió de u$s53 millones por primera vez desde abril y, en esta oportunidad, esa cifra subió significativamente y superó los tres dígitos: el BCRA vendió u$s379 millones, el mayor valor en cinco meses. Los paralelos, en tanto, se recalientan con fuerza por encima de los $1.500.

De esta manera a partir de una relevamiento de InformateSalta en el Mercado Ilegal de Salta el dólar paralelo llegó a $1520.

Por otro lado, el MEP también volvió a acelerar suba, esta vez avanza 2,7% a $1.526,68. Por su parte, el CCL asciende 2,8% y ya toca los $1541,52. Y el dólar tarjeta está a un paso de los $2.000, ya que opera a $1.943.