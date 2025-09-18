El nuevo contrato de Messi con el Inter de Miami incluiría un sueldo de 60 millones por año

Lionel Messi seguirá ligado al Intetr de Miami, es que el capitán argentino cerró un nuevo contrato de varios años, cuya oficialización se prevé en los próximos días, que lo mantendrá como la gran figura del club estadounidense y de la MLS.

El acuerdo llega en la antesala de la inauguración del Miami Freedom Park Stadium, prevista para dentro de seis meses. Según el propietario del club, Jorge Mas, Messi percibirá entre 50 y 60 millones de dólares anuales. Su contrato anterior vencía al finalizar la actual temporada, por lo que este nuevo vínculo contempla que culmine su carrera profesional en Estados Unidos, sin descuidar su objetivo con la Selección argentina: revalidar el título mundial en 2026.

Desde su llegada en julio de 2023, el impacto económico del rosarino fue inmediato: los ingresos del Inter Miami pasaron de entre 50 y 60 millones de dólares en 2022 a proyectar cerca de 300 millones en 2025. Su primer contrato, valuado entre 130 y 150 millones, combinó salario y participación accionaria futura en la franquicia.

En el plano deportivo, Messi mantiene cifras sobresalientes: suma 20 goles y 11 asistencias en 21 partidos de la actual MLS, y 28 tantos y 13 asistencias en todas las competencias. Además, fue elegido MVP de 2024 tras liderar al equipo a un registro histórico.

La influencia de Messi va más allá de los números. “Genera un efecto que trasciende los goles. Hay un entusiasmo que recorre todo el país y le da a la liga una credibilidad inédita”, destacó el exjugador y comentarista Alexi Lalas. En la misma línea, Landon Donovan agregó: “Se siente en todos lados. Mi hijo de ocho años solo quiere la camiseta de Messi en Miami. La gente tiene la sensación de que puede verlo en persona”.