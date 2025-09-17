Mujeres en Bitcoin llega a Salta y brindará capacitaciones a emprendedoras

MUBIT (Mujeres en Bitcoin), junto a la Secretaría de Participación Ciudadana de Salta, realizará el 18 de septiembre en el Centro Cívico Grand Bourg la capacitación gratuita “Mujeres que lideran la economía digital”, destinada a impulsar la inclusión financiera femenina mediante herramientas digitales y tecnologías descentralizadas.

El taller abordará temas como inclusión financiera digital, nuevas formas de cobro y pago, posicionamiento comercial online, prevención de estafas digitales y uso de tecnologías para la autonomía económica.

Además, MUBIT seleccionará 10 emprendimientos liderados por mujeres para acompañarlos en la digitalización de sus negocios, incluyendo la creación de páginas web, tiendas online y asesoramiento especializado.

La iniciativa se suma a las ediciones realizadas en Corrientes, Misiones y Chaco y se desarrolla en la antesala de POTENCIA, la feria de emprendedores más grande del NOA (19 al 21 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta), donde también se dictarán talleres y se brindará asistencia directa a los feriantes.

“Valoramos estos espacios que impulsan un aprendizaje continuo e inclusivo para que la industria financiera y tecnológica sea cada vez más accesible”, destacó Daiana Gómez Banegas, fundadora del proyecto.

Inscripción gratuita: completando el formulario online.

MUBIT promueve el acceso a las criptomonedas como herramienta de empoderamiento, con foco en mujeres y comunidades subrepresentadas. Su misión es reducir barreras al mundo cripto y favorecer la autonomía financiera mediante espacios seguros de formación, liderazgo y crecimiento.