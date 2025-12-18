Ser comerciante formal en Salta: todo lo que se paga para poder trabajar y lo que otros no pagan

En una provincia donde cada vez más gente vende cualquier cosa que ingresa de manera ilegal por la frontera, porque no hay controles, y lo hacen desde sus casas, en ferias o por redes sociales, los comerciantes formales de Salta siguen enfrentando una pesada mochila impositiva y burocrática que pone en jaque su rentabilidad mes a mes.

Estar “en regla” en la provincia de Salta no solo implica tener un local, pagar alquiler y mantener empleados. Implica también hacer frente a una larga lista de impuestos, habilitaciones, inspecciones y trámites a nivel municipal, provincial y nacional. Una carga que muchas veces ahoga, y que genera la sensación de que “el que cumple, pierde”.

Impuestos municipales: habilitar cuesta, y mantenerse también

A nivel local, un comercio salteño debe afrontar:

  • Habilitación Comercial, con costos que varían según rubro y superficie. 
  • Tasa de Inspección, Seguridad, Salubridad e Higiene (TISSH), que se abona mensualmente (el 0.6% de la facturación neta).
  • Tasa de Publicidad y Propaganda, si el local tiene cartelería visible.
  • Además, deben presentar declaraciones juradas y responder a inspecciones periódicas.
  • Y si el local tiene empleados, también debe tramitar libretas sanitarias, capacitaciones obligatorias (como manipulación de alimentos) y habilitaciones especiales si se trata de gastronomía, farmacia, perfumería, etc.

Provincia: Rentas y más tasas

En la órbita provincial, Rentas exige:

  • Ingresos Brutos, para responsables inscriptos, que es uno de los tributos más altos para los comercios (5% de la facturación neta).
  • Para monotributistas ese concepto va incorporado en el pago mensual de la categoría correpondiente.
  • Sellados y tasas administrativas por cada trámite.
  • Posibles retenciones o percepciones si el comercio compra a ciertos proveedores.
  • Además, hay que renovar certificados, presentar documentación y estar al día con otros requerimientos técnicos donde todo se paga.

Nación: IVA, Ganancias y aportes

A nivel nacional, un comercio inscripto debe pagar:

  • IVA (21%), que impacta directamente en los precios al consumidor.
  • Impuesto a las Ganancias, sobre la renta neta.
  • Aportes patronales y cargas sociales por cada empleado.
  • Monotributo o Autónomos, según el régimen en que esté inscripto el titular.
  • Retenciones y percepciones, en caso de operaciones con tarjetas o bancos.
     

La burocracia invisible que también cuesta

A todo lo anterior se suman trámites mensuales y anuales:

  • Declaraciones juradas.
  • Recategorizaciones.
  • Auditorías contables.
  • Consultas con gestores y contadores.
  • Pagos de servicios, alquiler, mantenimiento del local, seguros y más.
     

Cumplir cuesta caro: ser ilegal es GRATIS

Este escenario contrasta con el de quienes trabajan por fuera del sistema, sin pagar impuestos ni cumplir regulaciones. Y no es que los comerciantes formales no quieran pagar: lo que reclaman es equidad, simplificación y alivio fiscal, para que la balanza no siga tan despareja.

