Se negó a vacunar a su hija recién nacida y la Justicia ordenó cumplir el calendario

En septiembre, una bebé nació en el Hospital de Salta y antes que recibiera las vacunas correspondientes a su tiempo de vida, su madre, sin alta previa, la retiró del área de Neonatología.

Si bien los profesionales del hospital advirtieron a la madre la importancia de la vacunación, no aceptó que lo completaran y sostuvo que el padre de su hija estaba en contra de la vacunación.

Dentro del calendario nacional de vacunación que es gratuito y obligatorio en Argentina, la bebé, al ser recién nacida, debería haber recibido las vacunas BCG (tuberculosis) y Hepatitis B, importantes en las primeras horas de vida.

La Asesora de Incapaces 9, Martha Bustos, citó a la mujer para dialogar con ella, pero no se presentó, a lo que resolvió impulsar un recurso de amparo en el que la Justicia ordene el cumplimiento de la vacunación obligatoria de la bebé resguardando su derecho a la salud, informó El Tribuno.

La Convención de los Derechos del Niño y la Ley 27.491 sobre el Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, velan por el derecho de niños, niñas y adolescentes entre los que se encuentran la protección contra prejuicios, descuidos y trato negligente y a la salud; y la obligatoriedad de las vacunas para los habitantes y su importancia de la salud pública sobre el interés particular.

El juez del Tribunal de Impugnación Sala II, Eduardo Barrionuevo, dio la razón a lo expuesto por la Asesora de Incapaces y ordenó a los padres que posibiliten a los especialistas el complemento de la vacunación de la bebé, dándole un plazo para que presentaran ante juzgado el carnet.

La semana pasada los padres presentaron la documentación que acredita el cumplimiento de la inmunización. La Asesora explicó que el la Ley 26.061 dispone en uno de sus artículos que el Estado debe garantizar el acceso a servicios de salud, respetando pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no sea un peligro para su vida e integridad.

Esto se da en el marco del reciente XXI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica donde se expuso el valor de la vacunación y los desafíos en la región: “la vacuna es comparable al agua potable: esencial para la vida y el futuro”.