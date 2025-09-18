La mujer atacada con un arma de fuego en Ruta 50 no quiso realizar la denuncia

El fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, investiga un violento ataque ocurrido en la madrugada del martes sobre la Ruta Nacional 50, cuando una pareja que circulaba en automóvil fue atacada a tiros desde una camioneta.

La mujer agredida sostuvo que no desea realizar la denuncia, pero debido a la gravedad del caso el fiscal dispuso el cumplimiento de todas las medidas pertinentes con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho y de identificar a los responsables.

El vehículo recibió siete impactos de bala. La conductora, de 20 años, resultó herida y fue trasladada al hospital local, donde se comprobó que estaba fuera de peligro y fue dada de alta horas después. La víctima manifestó que no quería radicar denuncia.

Pese a ello, el fiscal Salinas dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables del ataque.