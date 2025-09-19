Salta mantiene una alta tasa de suicidios y alientan a consultar a profesionales

El secretario de Salud Mental y Adicciones de Salta, Martín Teruel, afirmó que la provincia continúa registrando altas tasas de suicidio, aunque con cifras levemente inferiores a las de años anteriores.

En diálogo con FMProfesional, explicó que la problemática no se concentra en una edad ni región específica, sino que atraviesa distintos sectores del territorio. Recordó que un estudio nacional de 2016 reveló al suicidio como la segunda causa de muerte en el país, con especial impacto en adolescentes y jóvenes.

Teruel advirtió que no existe una causa única, sino múltiples factores vulnerabilidad, duelos, padecimientos o desengaños y pidió estar atentos a cambios bruscos de conducta, como abandonar actividades habituales.

Por último, instó a escuchar sin juzgar a las personas en riesgo y sostuvo que, pese a la gravedad del problema, “hay cosas que se pueden hacer para prevenir”.