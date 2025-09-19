Elecciones y dólar: qué puede pasar con la economía Argentina según el resultado de octubre

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el mercado financiero argentino ya juega escenarios posibles. La gran pregunta: ¿Qué puede pasar con el dólar y la economía después de los comicios?

Hoy el dólar blue ronda los $1.510, mientras que los financieros (MEP y CCL) se ubican entre $1.530 y $1.560. La brecha cambiaria es baja, apenas entre el 2% y el 6%, en un contexto en el que el Banco Central sigue con el “crawling” (ajuste muy lento del oficial, de alrededor del 1% mensual) y mantiene el cepo.

Además, el Gobierno espera la aprobación de un desembolso del FMI por US$2.000 millones, clave para reforzar reservas y dar aire a la gestión económica.

Los tres escenarios posibles para el dólar



1. Si el oficialismo gana

Más gobernabilidad y chances de reformas.

El mercado vería menor riesgo, lo que podría llevar a que baje o se estabilice la brecha cambiaria.

El dólar oficial seguiría con su ritmo lento, siempre que haya respaldo del FMI.

Oportunidad para cierta calma en los próximos meses.

Riesgo: si la victoria es ajustada, los inversores podrían “comprar el rumor y vender la noticia”, es decir, tomar ganancias y volver a dolarizarse.



2. Si el oficialismo pierde

Más dudas sobre las reformas y sobre la salida del cepo.

Los dólares financieros podrían subir fuerte, ampliando la brecha entre 5 y 15 puntos.

El Banco Central tendría que intervenir más y usar reservas.

Crece el riesgo país y se encarece el crédito.

Riesgo: escenario de mayor volatilidad, con posibilidad de microdevaluaciones puntuales.



3. Si el resultado es un “empate técnico”

Escenario de continuismo frágil.

El dólar financiero quedaría muy sensible a cualquier señal sobre reservas, FMI o actividad.

La salida del cepo se postergaría.

Habría “serrucho” en la brecha: subidas y bajadas cortas según el clima del día.

Miesgo: medio-alto, con fuerte dependencia de cada noticia económica o política.

Qué mira el mercado día a día



- Reservas del Banco Central y nivel de intervención.

- Titulares sobre el FMI y su aprobación de fondos.

- Evolución de la brecha cambiaria y el volumen operado en MEP/CCL.



En síntesis



El mercado financiero argentino ya puso octubre en la agenda. Si el Gobierno logra un buen resultado, podría haber algo de calma cambiaria. Si pierde, el riesgo es que el dólar pegue un salto y la brecha se amplíe. Y si la elección termina pareja, seguirá el serrucho, con volatilidad al ritmo de cada dato económico.