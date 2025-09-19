El Banco Central vendió u$s670 millones para contener al dólar que sigue subiendo

El dólar cierra la semana desafiando cualquier techo y generó un fuerte desprendimiento de divisas por parte del Banco Central, que sólamente hoy vendió u$s678 millones mientras que si tomamos los dos días anteriores se puede observar que liquidó u$s1.110 millones.

Así, el dólar mayorista cerró este viernes a $1.475, cincuenta centavos por encima del cierre previo, con un volumen operado en el segmento de contado de u$s842.676 millones, el tercero más alto del 2025. Operadores del mercado aseguraron que hubo una fuerte demanda de billetes de entidades financieras al BCRA. De esta forma, esta semana el tipo de cambio mayorista subió $22, que se suman a los $98 de aumento de la semana anterior.

En la antesala de la rueda el ministro de Economía, Luis Caputo defendió el programa economico y desafío muy seguro: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda", a a vez que remarcó que "hay suficientes dólares para todos".

En el tramo minorista, el tipo de cambio cerró la rueda a $1.523,754, de acuerdo al relevamiento diario que realiza el Banco Central. Se trata de un incremento semanal de 4,6%, mientras que en lo que va de septiembre esa suba es de 11,9%.