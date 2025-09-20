Denuncia por vandalismo y hallazgo histórico: Encuentran vasijas y morteros en medio de un procedimiento

Efectivos de Gendarmería Nacional hallaron morteros y fragmentos de vasijas históricas en la localidad de Tamberías, provincia de San Juan, en una zona donde previamente se habían reportado posibles hechos de vandalismo sobre patrimonio cultural.

El procedimiento estuvo a cargo de integrantes de la Sección Calingasta, dependientes del Escuadrón 26 “Barreal”, quienes se trasladaron hasta la Ruta Provincial Nº 406 tras recibir datos difundidos en redes sociales. Allí constataron la existencia de petroglifos y morteros.

La investigación se realizó bajo las directivas del Fiscal Federal de San Juan, quien dispuso la intervención de la Dirección de Patrimonio Cultural. Profesionales del organismo efectuaron un relevamiento y tomaron muestras fotográficas.

Durante la inspección se detectaron además fragmentos de vasijas que fueron levantados para su guarda en el Museo de Patrimonios Culturales y Arqueológico de San Juan, en cumplimiento de la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.