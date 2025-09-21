Detienen cazador furtivo salteño: Tenía en su poder muchas armas y carne de animales silvestres

En la localidad de Copo Quile, departamento Rosario de la Frontera, un operativo policial derivó en la detención de un hombre acusado de caza ilegal y abigeato, además del secuestro de varias armas de fuego y otros elementos de interés.

La investigación se inició tras denuncias de vecinos de la zona rural por el robo de animales y la presencia de personas armadas que frecuentaban el lugar. Con la intervención de la Policía Rural y Ambiental, se allanó el domicilio del sospechoso, donde se secuestraron revólveres, escopetas, rifles, proyectiles, cartuchos de distintos calibres, carne de animales silvestres, herramientas y una motocicleta.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó provisionalmente al detenido como autor del delito de tenencia de armas de fuego de uso civil. Tras la audiencia de imputación, se solicitó al Juzgado de Garantías Nº 2 que se mantenga su detención mientras avanza la investigación.

El procedimiento forma parte de las acciones para combatir el abigeato y la caza furtiva en las zonas rurales del sur provincial, donde los pobladores habían manifestado su preocupación por hechos reiterados en los últimos meses.