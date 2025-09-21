“Imbécil argentino”: Los hinchas de Manchester United insultaron a Garnacho en su regreso a Old Trafford

“Imbécil argentino”: Los hinchas de Manchester United insultaron a Garnacho en su regreso a Old TraffordDeportes21/09/2025
Alejandro Garnacho, transferido en más de 50 millones de dólares semanas atrás y con contrato hasta 2032 en Chelsea, volvió este domingo al estadio donde se formó y fue recibido con hostilidad por la parcialidad del Manchester United.
El delantero permaneció en el banco sin ingresar pero los hinchas se encargaron de recordar su salida conflictiva del United.
A pesar de no ingresar, la hinchada local lo apuntó con cánticos ofensivos que lo llamaron “imbécil argentino” y lo acusaron de haberse marchado por dinero.
El jugador buscó pasar inadvertido con campera y capucha, pero no pudo evitar la reprobación.
El vínculo entre Garnacho y el United se quebró tras la última temporada, cuando calificó de “mierda” la campaña posterior a la final perdida de la Europa League. Con el respaldo de la dirigencia a Ruben Amorim, el argentino forzó su salida y terminó en Chelsea.
El cántico completo de los hinchas:
"¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos", fueron las palabras de los hinchas en el Old Trafford.
🚨United fans are chanting:— SimplyUtd (@SimplyUtd) September 21, 2025
“Who's that t**t from Argentina?
Who's that money-grabbing w***e?
Garnacho is his name,
And he hasn't got a brain,
And he won't be winning trophies anymore!”
pic.twitter.com/ulfJiOKewh