“Imbécil argentino”: Los hinchas de Manchester United insultaron a Garnacho en su regreso a Old Trafford

Alejandro Garnacho, transferido en más de 50 millones de dólares semanas atrás y con contrato hasta 2032 en Chelsea, volvió este domingo al estadio donde se formó y fue recibido con hostilidad por la parcialidad del Manchester United.

El delantero permaneció en el banco sin ingresar pero los hinchas se encargaron de recordar su salida conflictiva del United.

A pesar de no ingresar, la hinchada local lo apuntó con cánticos ofensivos que lo llamaron “imbécil argentino” y lo acusaron de haberse marchado por dinero.

El jugador buscó pasar inadvertido con campera y capucha, pero no pudo evitar la reprobación.

El vínculo entre Garnacho y el United se quebró tras la última temporada, cuando calificó de “mierda” la campaña posterior a la final perdida de la Europa League. Con el respaldo de la dirigencia a Ruben Amorim, el argentino forzó su salida y terminó en Chelsea.

El cántico completo de los hinchas:

"¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos", fueron las palabras de los hinchas en el Old Trafford.