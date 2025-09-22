Recompensa millonaria por Rosmery: Se cumplieron ocho meses sin noticias de la comerciante

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció 5 millones de pesos a quienes aporten datos que permitan localizar a Rosmery Aramayo Torrez, la comerciante de 52 años desaparecida el 17 de enero en Salvador Mazza.

Se presume que fue asesinada, y la investigación apunta a su marido, José Eduardo Miranda, detenido junto a su hijo mayor, José Alfredo Miranda, como principales imputados.

Según la causa, el 17 de enero Aramayo y Miranda salieron de su vivienda a las 8 de la mañana. Miranda afirmó que se dirigían a Bolivia, pero se comprobó que tomaron camino hacia el sur. Horas después, el hombre regresó solo y recién al día siguiente denunció la desaparición de su esposa.

En su declaración, según Salta12, sostuvo que fueron a Pozo La Yegua, una aguada cerca del río Pilcomayo, y que Rosmery habría caído al agua; aseguró no haberla auxiliado porque no sabía nadar.

Recompensa millonaria

La recompensa busca incentivar que personas que no hayan intervenido en los hechos brinden información útil sobre el hallazgo de restos óseos o humanos de Aramayo, especialmente en la ruta provincial 54 o el camino al Rancho El Ñato (ruta provincial 146), en el extremo noreste de Salta.

La resolución 1106/2025 de la ministra Patricia Bullrich se publicó en el Boletín Oficial del viernes 19 de septiembre. Quienes cuenten con información pueden comunicarse a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.

La causa

Los fiscales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina, a cargo de la investigación, resaltaron que la medida apunta a esclarecer la desaparición y localizar a Rosmery Aramayo Torrez, en un caso que conmocionó a la comunidad de Salvador Mazza.

José Eduardo Miranda está imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras que su hijo está acusado como partícipe primario del mismo delito.