Por un dólar vendieron Celulosa Argentina, la empresa dejó de estar en mano de salteños

La compañía Celulosa Argentina anunció el viernes 19 de septiembre que fue adquirida por el empresario argentino, Esteban Nofal, titular del grupo CIMA. La empresa atraviesa un concurso de acreedores para evitar la quiebra, por ese motivo se vendió por el valor simbólico de US$ 1.

Por medio de un comunicado, Celulosa Argentina dio a conocer la noticia de esta operación, informando además que marca “el comienzo de una nueva etapa de fortalecimiento y proyección” en su historia.

Esta operación fue notificada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como "hecho relevante". Celulosa Argentina indicó que “informa cambio de control por venta de participación accionaria”.

Gonzalo Coda, responsable de Relaciones con el Mercado de Celulosa Argentina, informó a la CNV que, “mediante un contrato de compraventa, de participaciones y acciones”, Nofal adquirió la cantidad tal de acciones que le permite tener el control de la compañía.

La empresa actualmente debe afrontar una deuda que aún se encuentra en proceso de quiebra y supera a los 128 millones de dólares, por este motivo se presentó hace 20 días en concurso de acreedores.

La quiebra de la compañía fue solicitada por la firma Tecmaco, y viene a raíz de una deuda de 17 millones de pesos por cheques rechazados. Frente a esta delicada situación, la compra se realizó por un valor simbólico, principalmente por los pasivos que se deben afrontar.

Por este cambio de control, Esteban Nofal estará obligado a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), que represente la totalidad de las acciones en circulación, que estará apuntada principalmente a los inversores minoritarios, según se informó a la Comisión Nacional de Valores.