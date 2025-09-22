La justicia investiga la muerte del obrero que perdió la vida este mediodía

Este mediodía alrededor de las 13:30 un obrero de una obra en construcción en calle Ituzaingó, entre Urquiza y Alvarado, se descompensó por lo que los servicios de emergencias se trasladaron rápidamente al lugar, lamentablemente el trabajador perdió la vida.

En este contexto es que el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto, investiga las circunstancias del fallecimiento del hombre de 67 años.

López Soto dispuso el trabajo de personal de Criminalística del CIF en el lugar, a fin de realizar las medidas de rigor y se dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP para cumplir con las tareas investigativas.

El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la autopsia y poder determinar científicamente, la causa de muerte.