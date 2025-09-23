Orán marcha pidiendo justicia por Tiago

Tras el asesinato de Tiago Maximiliano Mendoza en la plaza Santa Marta de Orán en manos de un menor de 15 años. Familiares y amigos siguen pidiendo justicia teniendo en cuenta que su homicida es ininputable y que recientemente su Defensa intentó sacarlo del Centro de Menores, solicitando sea puesto al resguardo de sus padres, cosa que fue denegada por la Justicia.

Ante estos episodios, es que familiares y amigos, siguen pidiendo Jusiticia y este martes 23 de Septiembre marcharán a partir de las 9:30 de la mañana por la plaza antes mencionada, para que el crimen de Tiago no quede impune.