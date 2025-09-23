Presupuesto 2026: Dib Ashur explicó cómo se definirá el reparto de recursos

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, participó de la Expo Futuro y en diálogo exclusivo con InformateSalta adelantó detalles sobre el armado del presupuesto provincial del próximo año.

“Ya comenzamos a evaluar el presupuesto del año que viene. El 30 de agosto le enviamos a todos los ministerios y poderes la solicitud de información y en octubre terminamos de recopilarla. En noviembre hablaremos con intendentes y legisladores, y en diciembre se la enviamos a la Legislatura”, explicó.

El funcionario detalló que el esquema de recursos tiene como eje principal la coparticipación nacional, además de otros fondos disponibles para la provincia.

En ese marco, señaló que “hay muchos impuestos que crecen porque crece la actividad económica”, aunque advirtió que no todos los sectores muestran la misma dinámica.

“Vamos a tener unos meses complicados: el consumo no está traccionando, lo mismo que la construcción y la industria. Pero hay otros sectores que sí, como los servicios, el agro o el sistema financiero”, puntualizó.

Respecto a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la reducción de retenciones, Dib Ashur sostuvo que la medida “es positiva en el sentido de bajar impuestos, pero hay que ver cómo se va a recomponer esa reducción de ingresos con el problema que está teniendo el equilibrio fiscal. Esa es una resolución que ya tienen pensada”.