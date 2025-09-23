Día Internacional de las Lenguas de Señas: Una cafetería en Salta es reconocida a nivel nacional

Hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, y el Café LSA de Salta recibió una placa y fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El Café LSA, ubicado en Alberdi 392, no solo ofrece un servicio gastronómico, sino que también actúa como un espacio de encuentro. Su labor diaria promueve la diversidad cultural y lingüística, fomentando la sensibilización sobre la lengua de señas y generando una verdadera transformación social.

Este espacio se convirtió en el primero en Argentina en ser atendido íntegramente por personas sordas. La diputada nacional Gisela Marziotta, autora del proyecto, destacó que “el Café LSA promueve la diversidad cultural y lingüística, generando una verdadera transformación social”.

El reconocimiento pone en valor la tarea de un lugar que no solo ofrece un servicio gastronómico, sino que también abre las puertas a la inclusión y a la integración entre la comunidad sorda y oyente.