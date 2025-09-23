Qué dicen los especialistas respecto al posible nexo entre el paracetamol y el autismo

La decisión del gobierno de Estados Unidos de impulsar advertencias sobre el consumo de paracetamol durante el embarazo abrió un fuerte debate entre la comunidad médica y las autoridades sanitarias. En Argentina, los especialistas son cautos a la hora de emitir una conclusión sobre la vinculación del espectro autista con el consumo del medicamento.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos planea modificar las etiquetas de seguridad de medicamentos como Tylenol y lanzar una campaña de información pública. El motivo de la medida se basa en estudios que sugieren una posible asociación entre el uso del fármaco en mujeres embarazadas y un mayor riesgo de que sus hijos desarrollen trastornos del espectro autista u otras alteraciones del desarrollo neurológico. Sin embargo, la evidencia científica no es concluyente y genera opiniones divididas.

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del desarrollo que inicia en la infancia. Sus características principales son la afectación en el desarrollo de la comunicación, la interacción social y la conducta que generan un impacto significativo en la calidad de vida de quien lo padece pero también de su entorno. Según cifras internacionales, se calcula que en Argentina entre el 1 y 2% de la población está dentro del espectro autista.

“No termina de ser clara la asociación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo. Hay algunos estudios recientes que podés encontrar en Pubmed. Los resultados en general son contradictorios y no son concluyentes. Hay por ejemplo una revisión (artículo publicado recientemente) que encontró una asociación, pero también hay un estudio sueco del 2024 que no encontró asociación alguna y es interesante porque la cohorte de personas que se incluyeron en el estudio supera las 2.4 millones de personas”, explicó Alexia Rattazzi, psiquiatra infantojuvenil y miembro de PANAACEA (Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista).

La especialista agregó que “es necesario continuar investigando si existe una asociación o no y siempre ser cautelosos en temas tan complejos”.

Por otra parte, desde la Sociedad Argentina de Pediatría expresaron que “no hay información precisa al respecto y deberán realizarse investigaciones sobre el tema”.

Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, aseguró en diálogo con El Sol que “el paracetamol se comercializa en Argentina y es un producto de venta libre. No hay certezas científicas al respecto (de lo que dijo Trump)“.

Los especialistas recuerdan que, como con cualquier medicamento a base de paracetamol, es fundamental respetar las dosis recomendadas, evitar la combinación con otros productos que lo contengan y consultar con un profesional de la salud en casos de embarazo, enfermedades hepáticas o tratamientos crónicos.

Desde el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza expresaron que el medicamento no es comercializado en la provincia y señalaron que no harán declaraciones al respecto.

El paracetamol es uno de los analgésicos y antipiréticos más utilizados en todo el mundo para aliviar dolores leves y moderados o reducir la fiebre. Una de sus marcas más reconocidas es Tylenol, fabricada por Johnson & Johnson. Aunque en otros países su presencia en farmacias es habitual, en Argentina no se comercializa.

En 2009, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de ciertos lotes de Tylenol Extra Strength que no contaban con la debida autorización de importación. Desde entonces, la agencia sanitaria advierte a los consumidores sobre la importancia de adquirir medicamentos con registro oficial y en farmacias habilitadas.