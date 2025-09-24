Inicia el juicio contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Salas

Tras una larga espera, hoy miércoles 24 de septiembre comenzará en la Sala de Grandes Juicios el debate oral y público contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, acusados como coautores del femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros.

La audiencia, que debía iniciar el pasado 16 de septiembre y fue reprogramada por la muerte de Javier "Chino" Saavedra, se extenderá hasta fines de octubre.

En su requerimiento a juicio, sostienen que los acusados habrían utilizado a la mascota de uno de ellos para ganarse la confianza de la víctima, dejándola en situación de vulnerabilidad y facilitando el ingreso a la vivienda con fines de robo.

Según la hipótesis fiscal, al ser sorprendida, Jimena Salas ofreció resistencia y fue atacada con más de un arma blanca, lo que le provocó múltiples heridas mortales.

La investigación detalla además que, días antes del crimen, los hermanos Saavedra habrían intentado abordar a otras mujeres en la misma zona de Vaqueros con el mismo modus operandi, aunque en esas ocasiones no lograron concretar el delito.

Un número de teléfono proporcionado por uno de los imputados a sus posibles víctimas permitió vincularlo con la causa, tras comprobarse que estaba registrado a su nombre con una leve variación en la numeración.

Durante la primera jornada se prevé la lectura del requerimiento fiscal y la posibilidad de que los acusados brinden declaración.