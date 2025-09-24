Swap entre Argentina y EE.UU: Suben acciones, baja el dólar y cae el riesgo país

El anuncio de que Argentina y Estados Unidos acordaron un swap de 20.000 millones de dólares ha generado una ola de euforia en los mercados: Las acciones y los bonos argentinos se dispararon, el riesgo país se desplomó a su nivel más bajo en años y el dólar se desplomó en todas sus versiones, reflejando el fuerte respaldo que el Gobierno de Javier Milei ha recibido de la Casa Blanca.

¿Cuáles son los números? Los bonos en dólares escalaron hasta un 9%, con una subida destacada en títulos a largo plazo como el Global 2029, el Bonar 2035 y el Global 2041. Esta subida generó que el riesgo país cayera más del 17% en una jornada, ubicándose por debajo de los 900 puntos básicos, un nivel no visto en mucho tiempo.

Para Matías Waitzer, socio en AT Inversiones, este es un escenario muy favorable. “Consideramos oportuno mantener las posiciones en bonos soberanos y acciones argentinas. De confirmarse un resultado político favorable en octubre, podría generarse un rally significativo hacia fin de año”, señaló.

El S&P Merval también reflejó el optimismo. El panel líder de la Bolsa de Buenos Aires subió más del 3%, y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) operaron con ganancias de hasta un 10%, encabezadas por Grupo Financiero Galicia, Grupo Supervielle y Banco Macro.

El anuncio del swap trajo un gran alivio en el mercado cambiario, que en los últimos días había experimentado una fuerte presión. Las cotizaciones del dólar se alejaron de los 1.500 pesos que habían alcanzado la semana pasada y ahora se acercan a la banda de los 1.300 pesos.

Tal recuerda el sitio Ámbito.com, el acuerdo que se conoció luego de un encuentro entre el presidente Javier Milei y el presidente Donald Trump, busca reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y despejar las dudas sobre los pagos de la deuda externa.