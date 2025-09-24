Accidente en el macrocentro: Un camión chocó contra una moto, una mujer herida

Accidente24/09/2025
WhatsApp Image 2025-09-24 at 2.49.05 PM

Hace minutos se reportó un siniestro vial entre un camión y una motocicleta en esquina de Avenida Belgrano e Ibazeta, de acuerdo a la información que pudo conocer InformateSalta una mujer de 28 años se encontraría herida.

Mientras oficiales de la Policía de Salta buscan mediar con el camionero que se niega a bajar de su vehículo, una ambulancia atienda a la mujer que viajaba en la motocicleta.

El tránsito se encuentra desviado debido al accidente, se recomienda precaución a los conductores.

