Concejal aseguró que, por culpa de Milei, en Salta se perdieron más de 11 mil puestos de trabajo

Legislativa24/09/2025
milei concejo

El concejal y dirigente gremial, Ángel Ortiz, lamentó en la sesión del Concejo Deliberante la perdida de fuentes de trabajo que se perdieron en la provincia de Salta, debido a la situación económica del país. 

“En nuestra Salta se han perdido 11468 puestos de trabajo” afirmó el concejal, detallando que se trata de datos que vienen desde empresas activas y agregando que también el sector informal se vio afectado. 

empleadas domésticasNuevo aumento y bono “extra” para empleadas domésticas en octubre de 2025: Cuánto cobrarán por hora


Ortiz afirmó que Salta está sufriendo las consecuencias de las decisiones el presidente Javier Milei. “Esta es la crisis ante la falta de consumo y pérdida de poder adquisitivo de la gente. Si las cosas anduviesen bien estas cosas no estaría pasando, no deberíamos ir a pasar la gorra a Estados Unidos” agregó el edil.

Por último agregó, que el espacio libertario no mide las consecuencias de sus actos., perjudicando a los salteños. 

"Si las cosas anduviesen bien estas cosas no estaría pasando, no deberíamos ir a pasar la gorra a Estados Unidos"

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día