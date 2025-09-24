Concejal aseguró que, por culpa de Milei, en Salta se perdieron más de 11 mil puestos de trabajo

El concejal y dirigente gremial, Ángel Ortiz, lamentó en la sesión del Concejo Deliberante la perdida de fuentes de trabajo que se perdieron en la provincia de Salta, debido a la situación económica del país.

“En nuestra Salta se han perdido 11468 puestos de trabajo” afirmó el concejal, detallando que se trata de datos que vienen desde empresas activas y agregando que también el sector informal se vio afectado.



Ortiz afirmó que Salta está sufriendo las consecuencias de las decisiones el presidente Javier Milei. “Esta es la crisis ante la falta de consumo y pérdida de poder adquisitivo de la gente. Si las cosas anduviesen bien estas cosas no estaría pasando, no deberíamos ir a pasar la gorra a Estados Unidos” agregó el edil.

Por último agregó, que el espacio libertario no mide las consecuencias de sus actos., perjudicando a los salteños.