Pensiones 'truchas': Afirman que los montos de la defraudación al Estado "son obscenos”

El fiscal federal Carlos Amad lleva adelante la investigación por el otorgamiento de pensiones irregulares o “truchas” por discapacidad, trabajo por el cual se llevaron adelante 17 allanamientos en la provincia, en el departamento Anta, Quebrachal, Joaquín V González y Capital.

En diálogo con CNN Radio Salta, informó que el hilo conductor de la investigación llevó a distintos lugares de la provincia por las pensiones otorgadas irregularmente y si bien no cuenta todavía con personas imputadas, involucra a distintos actores entre ellos profesionales de la salud.

“Hay una altísima cantidad de pensiones truchas irregularmente otorgadas donde han intervenido médicos, personal de la salud privada y pública y personal administrativo de algún ente oficial (…) Todas las personas de la cadena entienden perfectamente lo que estaban haciendo” a esto agregó que se trata de una de las hipótesis de trabajo ya que de otro modo no se puede llegar a pagar esos certificados médicos obligatorios que certifican la incapacidad o discapacidad.

Afirmó que trabajan sobre hipótesis variadas y si bien la modalidad es distinta según el caso, la finalidad es la misma: “Defraudar al Estado”.

Por controles débiles, e incluso en extinción, más la pandemia, los procesos administrativos se desvirtuaron: “En un momento pasaba cualquier cosa, en la investigación detectamos, un dato objetivo, hay pensiones que se otorgaban a las 12 de la noche o las 2 de la mañana”.

Si bien el Estado no debe abandonar a sus habitantes, no debe ser un “Estado bobo” que sea engañado, ya que existen planes para asistencia económica y no se deben justificar conductas fraudulentas: “Ahora, meterse en una trama criminal donde incluyen falsedades ideológicas de instrumento público, falsificación de certificado, hacerse el discapacitado, tramitar el expediente administrativo y percibir una pensión fraudulentamente obtenida”.

Una vez concluido el análisis de la documentación que se incautó, de los cuadernos con anotaciones y del dinero que se encontró, entre otros, recién harán las imputaciones pertinentes, en una audiencia que prevén extensa por la cantidad de personas involucradas.

“Esta investigación es muy grande, donde los montos por los cuales se ha defraudado al Estado son obscenos”.

ANDIS

Sobre el escandalo que envolvió al ex director de ANDIS, Spagnuolo, manifestó que la relación siempre fue cordial sin injerir en ningún momento en alguna investigación, logrando un diálogo que en la gestión anterior era complicado momento en el cual no le contestaban los oficios o lo hacían de manera incompleta.

“Cuando pasó lo que pasó me sorprendió porque se aparentaba otra cosa. Me sorprendió porque el modo en que trabajábamos con ANDIS, con el director a la cabeza era correcto, es como si hubiese caído una bomba y uno le pide informe a ANDIS y no tienen gente para que contesten, algo pasó ahí adentro que afectó sensiblemente esa área” dijo el fiscal.

Finalizó haciendo hincapié que se debería auditar absolutamente todo lo que maneje dinero del Estado: “Nadie se tiene que enojar porque lo auditen, la plata no es del funcionario, ni del presidente, ni del diputado, es de la gente que paga sus impuestos” finalizó.