¿Suspendieron tu pensión de invalidez? El CCM ofrece asesoramiento

Para aquellos salteños afectados por la suspensión de pensiones por invalidez, desde la Municipalidad de la ciudad de Salta anticiparon que brindarán asesoramiento personalizado para estas personas, con un operativo de atención, que busca ayudar a los beneficiarios a regularizar su situación.

El operativo se realizará este miércoles 24 y jueves 25 de septiembre en el Centro Cívico Municipal, en la oficina de la Dirección General de Discapacidad, ubicada en Avenida Paraguay 1240, en el ingreso del CCM.

La atención será de 8 a 12 horas, y estará a cargo de agentes municipales que asistirán a cada persona para presentar la documentación necesaria.

Para recibir el asesoramiento, los afectados deben presentarse con la siguiente documentación: Documento Nacional de Identidad (DNI), Certificado Único por Discapacidad (CUD), estudios médicos y una dirección de correo electrónico.

Tania Saravia, titular del área, informó que la asistencia está pensada para ayudar a cada familia de la capital salteña que necesite el asesoramiento para la carga de la documentación en los soportes digitales. La medida busca garantizar que las personas que cumplen con los requisitos puedan continuar con el beneficio.

Quienes tengan alguna consulta previa al operativo, podrán comunicarse al número 4160900 interno 1702 para obtener más información. La iniciativa de la Municipalidad de Salta representa un paso importante para acercar la asistencia necesaria a las personas con discapacidad en un momento de incertidumbre económica.