Nora Giménez: “No vamos a permitir que destruyan al Estado y a la sociedad”

En diálogo con Informate Salta, la senadora nacional Nora Giménez cuestionó duramente las políticas del presidente Javier Milei y aseguró que el Congreso seguirá trabajando para frenar las medidas que considera perjudiciales para la ciudadanía.

“El presidente va en contra de los derechos, de las garantías y de las libertades de los ciudadanos y nosotros tenemos la responsabilidad de parar. Nuestro objetivo es que no siga destruyéndonos como Estado y como sociedad”, afirmó.

La legisladora subrayó que el país necesita controles y organismos que garanticen derechos básicos, como la seguridad vial, la entrega de medicamentos y programas específicos de salud. “Tiene que haber organismos que trabajen para el desarrollo del campo y la ganadería, controles para el desarrollo industrial. No podemos dejar de lado esas cuestiones”, señaló.

Giménez también adelantó que rechazarán los vetos presidenciales, en particular los vinculados a políticas sociales sensibles. "La Cámara de Diputados le señaló ocho fuentes posibles de ingreso para que pueda cumplir con la discapacidad”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que las medidas actuales profundizan desigualdades. “Estas terribles injusticias que están siendo aplicadas por las políticas públicas son las cosas que el Congreso no está aceptando, porque nosotros trabajamos para beneficiar a la gente”, concluyó.