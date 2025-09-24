Suspensión de la emergencia en discapacidad: “Es un atropello”

Este lunes, el Gobierno Nacional conducido por Javier Milei, promulgó la Ley N° 27.793, conocida como Ley de Emergencia en Discapacidad. La misma establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, actualiza aranceles de prestaciones básicas y prevé compensaciones económicas a prestadores.

La noticia sorprendió porque, además, de esa promulgación también se promulgó el decreto 681/2025, el cual suspende la emergencia hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

"La promulgación de la ley y la suspensión es un atropello para la ciudadanía"

Esta acción, generó el rechazo del diputado y exministro de Salud, Juan José Esteban, en el tramo de manifestaciones. Durante su discurso cuestionó la decisión del gobierno libertario y aseguró que se trata de un atropello contra los argentinos.

“La promulgación de la ley y la suspensión es un atropello para la ciudadanía. Es la primera vez en 42 años de democracia que esto sucede, un desconocimiento de los poderes” expresó el legislador provincial.



“Se trata de un engaño que se advierte con solo detenerse con cada una de las decisiones tomadas. Por ejemplo, la quita de retenciones que reduce las recaudaciones. Como así también el uso de los fondos del Central para mantener el precio del dólar” argumentó Esteban en su alocución.

Por último, señaló que Nación, prefiere tomar deuda infinitamente para sostener la cuestión financiera poniendo el riesgo nuestra soberanía.