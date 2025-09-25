El clásico entre Racing y River por Copa Argentina ya tiene sede

Racing y River se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina el jueves 2 de octubre en el Gigante de Arroyito de Rosario, desde las 18 horas.

La "Academia" pretendía disputar el encuentro una semana más tarde, ya que el 28 de septiembre afrontará el clásico de Avellaneda ante Independiente. Sin embargo, primó la organización de la Copa Argentina y el interés de River, que venía de competir en la Copa Libertadores y antes de la próxima Fecha FIFA.

El choque será el último de los cuartos de final de esta edición del certamen. El ganador se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza, que eliminó a Tigre por 3-1. En la otra llave, ya está confirmada la semifinal entre Belgrano —que dejó afuera a Newell’s— y Argentinos Juniors, verdugo de Lanús.

El camino de ambos en la Copa Argentina

El Racing de Gustavo Costas llegó a esta instancia tras vencer a Santamarina de Tandil (2-0), San Martín de San Juan (3-1) y Deportivo Riestra (3-0). Por su parte, el River de Marcelo Gallardo eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0) y Unión de Santa Fe (0-0 y penales).