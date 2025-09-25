Iniciaron las obras para convertir un microbasural en una plaza en Villa del Sol

El municipio de Quijano dio inicio a las obras para construir una nueva plaza en Villa del Sol, en un terreno que anteriormente funcionaba como microbasural.

El proyecto se originó gracias al trabajo conjunto con los vecinos, quienes ya cuentan con la escritura de sus terrenos. La propuesta busca recuperar un espacio público en desuso y dotarlo de infraestructura para toda la comunidad.

La plaza contará con caminerías, iluminación LED, juegos infantiles, un parque de la salud y una glorieta destinada a actividades sociales y culturales.

“Este espacio que antes era un baldío, unos yuyarales, un generador de microbasurales; hoy lo estamos transformando en un espacio recreativo para nuestros niños, nuestros adultos mayores y la familia en general”, destacó el intendente Lino Yonar.

La obra beneficiará tanto a los habitantes de Villa del Sol como a los vecinos de barrios cercanos, que tendrán un nuevo espacio verde para disfrutar.

“Gracias a todos los que se sumaron al diálogo y pusieron su granito de arena. Hoy me llena de orgullo decirles que ya estamos en obra, transformando este sueño en realidad”, expresaron desde el municipio.