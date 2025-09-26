Potencia Salta 2025, en Capital, dejó un impacto económico de $1.200 millones de pesos

El fin de semana pasado, se llevó a cabo una nueva edición de Potencia Salta en el Centro de Convenciones Salta, donde los emprendedores se convocaron para ofrecer sus productos.

Esta nueva edición, generó un impacto económico estimado en $1.200.000.000. Nuevamente, los más beneficiados fueron emprendedores de toda la provincia en una acción que permitió en esta ocasión la participación de 1.100, entre ellos 400 provenientes del interior de la provincia, representando a 30 municipios, y 120 gastronómicos que acompañaron con propuestas innovadoras.

A los emprendedores se sumaron 31 empresas locales que apostaron a esta gran vidriera.