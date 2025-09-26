Fueron al motel, el esposo de ella apareció y apuñaló al amante en el ojo

Un confuso y violento episodio se registró en la tarde de ayer en un hotel alojamiento de la ciudad de Orán, donde un hombre fue gravemente herido con un arma blanca, habiendo sido atacado aparentemente por el esposo de la mujer con la que se encontraba, sufriendo una profunda herida en el ojo.

Según las primeras versiones de lo ocurrido, la víctima habría ingresado al hotel ubicado al costado de la Ruta Nacional Nº 50 en compañía de una mujer, momentos antes de que arribara el esposo de la misma.

Aún se investigan las circunstancias exactas en las que el agresor atacó al hombre con un cuchillo, causándole una grave lesión en el rostro.

Debido a la gravedad de la herida, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital de Orán, donde fue atendido por los médicos. Posteriormente, fue derivado a la capital salteña para recibir atención médica especializada.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía de Salta y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para recabar datos que permitan esclarecer lo ocurrido.

El sitio Orán al Momento indicó que se esperaban más detalles de las autoridades para confirmar los pormenores del violento incidente.