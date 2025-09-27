Alojaron en La Quiaca al hombre que fue detenido en Bolivia por el triple femicidio de Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro, el chofer de la camioneta blanca en la que Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron vistas con vida por última vez, fue detenido anoche en Villazón, Bolivia, y traslado en las últimas horas a la Argentina donde se continuará con su investigación.

Según información del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, la expulsión de Bolivia de Sotacuro se efectuó durante la madrugada de este sábado, a las 2:15.

“Una vez cumplidos los trámites migratorios, se procedió a la ejecución de la orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza y convalidada por el juez de Control Dr. Roberto Assef”, agregó el informe.

Sotacuro fue recibido en territorio argentino bajo una estricta custodia de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, Infantería y otras unidades especiales. Posteriormente, fue trasladado al Hospital “Jorge Uro” para su revisión médica y quedó alojado en la Seccional N.º 17 de La Quiaca.

Se prevé que durante la jornada de hoy sea trasladado hacia el sur de Jujuy para concretar su entrega a las autoridades judiciales competentes de la Provincia de Buenos Aires.