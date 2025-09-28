Herido en el cuello y en terapia: Detuvieron al sospechoso de atacar a Juan Romero en Tartagal

La ciudad de Tartagal sigue conmocionada tras el brutal ataque a Juan Ramón Romero, de 27 años, ocurrido el viernes por la mañana en barrio Lapacho II, donde recibió una grave herida en el cuello y permanece internado en estado crítico en el hospital Juan Domingo Perón.

En las últimas horas, la Subdirección General de Investigaciones, a través de la Brigada 4, logró detener a un joven de 21 años sospechado de ser el autor de la agresión. La captura se produjo en Misión La Mora II, luego de distintas tareas de campo. La causa está a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que dispuso las medidas judiciales correspondientes.

El testimonio de la familia

En paralelo, la hermana de la víctima difundió un video en redes sociales donde relató los dramáticos momentos posteriores al ataque. Expresó su preocupación por el estado de salud de Juan, quien permanece en terapia intensiva y conectado a asistencia respiratoria, y cuestionó tanto el accionar de la Policía como la atención médica recibida en un primer momento.

La mujer pidió la detención inmediata del agresor, identificado como un hombre conocido en la zona que se habría desplazado armado con un machete y un cuchillo, y advirtió que la familia teme por represalias. También pidió apoyo para sostener los gastos, recordando que Juan es padre de tres hijos y de escasos recursos.