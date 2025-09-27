A machete y cuchillo: Un joven pelea por su vida y su familia clama justicia

Un joven de 27 años identificado como Juan Ramón Romero permanece internado en estado crítico en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, tras haber sido herido gravemente en una pelea ocurrida ayer viernes a la mañana en el Barrio Lapacho II.

Según el testimonio brindado a un medio local por su hermana, Romero recibió una herida profunda en el cuello, donde se habría comprometido la vena principal del tórax. Los médicos informaron a la familia que la situación es delicada y que la expectativa de recuperación es mínima. Además, presenta lesiones en los dedos, sufridas al intentar defenderse durante la agresión. Actualmente permanece en terapia intensiva, sin poder respirar por sus propios medios.

De acuerdo con los familiares, el autor sería un hombre conocido en la zona como Santiago, quien se encontraba armado con un cuchillo y un machete. Tras la agresión, aseguran que el sospechoso se dirigió al domicilio de la familia Romero, donde varios vecinos lo vieron portar las armas. Pese a que la denuncia ya fue radicada, sostienen que el agresor continúa en libertad y que estaría en situación de calle.

La víctima, que reside en Barrio San Silvestre, atraviesa problemas de adicciones, aunque su familia lo describe como una persona tranquila y no violenta. Tiene tres hijos y, antes de ser ingresado a terapia intensiva, estaba consciente, aunque su estado de salud se agravó en las últimas horas.

Los allegados manifestaron su preocupación por la atención recibida. Señalaron que la herida en el cuello “está como cuando ingresó” y cuestionaron que no haya sido trasladado al hospital San Bernardo debido a la falta de camas. “Nos dijeron que nos preparemos porque en cualquier momento podría morir”, expresó su hermana, angustiada.

La familia, de escasos recursos, reclama acompañamiento y justicia. Piden que el agresor sea detenido y advierten que “los violentos se sienten invencibles”. Además, hicieron público un pedido de apoyo y colaboración para sobrellevar la difícil situación.

Como contacto, la hermana de la víctima, Noemí, dejó disponible el número 3873345240 para quienes puedan brindar ayuda o información.