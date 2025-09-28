Más de 380 salteños participaron de la campaña “Salvá tu piel” con controles gratuitos de lunares

La Municipalidad de Salta, junto a la empresa La Roche-Posay, llevó adelante la campaña de prevención del cáncer de piel “Salvá Tu Piel” en plaza Belgrano, donde durante tres días se realizaron chequeos gratuitos de lunares.

En total, 383 personas se acercaron a los consultorios móviles para recibir atención por parte de médicos especialistas. Como resultado, se detectaron 40 casos sospechosos, que fueron derivados a profesionales particulares y al Hospital del Milagro para un seguimiento más detallado.

Los números de la campaña reflejan la importancia de estos controles:

Primer día: 108 pacientes atendidos, 11 casos sospechosos.

Segundo día: 128 pacientes, 8 casos sospechosos.

Tercer día: 147 pacientes, 21 casos sospechosos.

El intendente Emiliano Durand visitó el puesto ubicado sobre calle Balcarce y remarcó la relevancia de la iniciativa:

“Cuidar la piel y prevenir enfermedades a partir de estos chequeos es fundamental. La salud siempre tiene que estar en primer lugar”.

La actividad se enmarcó en la 13° edición de la campaña federal, que recorre 16 provincias y más de 79 localidades, con el apoyo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Dirección Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación.

Para quienes no pudieron asistir, está disponible la aplicación SkinVision, que permite realizar un autochequeo de lunares con inteligencia artificial. Sin embargo, los especialistas recomiendan complementar la tecnología con al menos una consulta anual con un dermatólogo.