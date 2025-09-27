"Siempre he sido un opa más. Pero yo soy un opa importante, yo soy opa número uno": Salta rindió homenaje al Cuchi Leguizamón

Con música, emoción y gran acompañamiento del público, la Municipalidad de Salta recordó anoche la figura de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, uno de los compositores más destacados del folclore argentino.

El homenaje se realizó el viernes 26 de septiembre desde las 20 horas, en la esquina de Caseros y Buenos Aires, frente a la plaza 9 de Julio, donde se erige la escultura que honra su memoria. La velada estuvo enmarcada en la conmemoración del 25° aniversario de su fallecimiento y en vísperas de lo que hubiera sido su 108° cumpleaños el 29.

La ceremonia, conducida por el locutor Oscar Humacata, ofreció un exquisito programa musical. Actuaron Magui Soria, Ana Issa, Lombardo Proyect, Juan Carlos Marín, Mario Salim, Milagros Boso Galli y Carlos Fernando Vargas, junto a la Banda Municipal “25 de Mayo”, que interpretó un repertorio especial en homenaje al maestro.

“Fue una noche espléndida, con turistas y vecinos que se acercaron a esta esquina emblemática. Muy contentos de poder acompañar a nuestra querida Banda Municipal y a grandes artistas locales”, expresó Marcela Medrano, subsecretaria de la Agencia de Cultura Activa.

Por su parte, Humacata señaló: “Fue una noche de lujo por los intérpretes que subieron a este escenario especialmente montado para la ocasión, en una esquina que es un emblema paisajístico de la ciudad. La Municipalidad de Salta rindió un merecido homenaje, que debe ser por siempre, al gran creador y orgullo de la salteñidad, el doctor Gustavo ‘Cuchi’ Leguizamón.”