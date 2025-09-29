"Amenaza contundente": Instan a prevenir casos de rabia en Salta y vacunar animales

En medio de las enfermedades estacionales que ocupan la atención de la gente, ahora surge un alerta a la ciudadanía salteña, respecto a la necesidad de reforzar resguardos ante la rabia, más en vista a la gran cantidad de personas que han sido mordidas por canes y otros animales.

Así lo señaló el doctor Francisco “Paco” García, de la Dirección de Epidemiología quien, en diálogo con FM Aries, indicó que si bien hay que seguir trabajando en prevención de las enfermedades estivales, “deberíamos centrar más atención en la rabia”.

En este punto, el profesional ahondó que la rabia “sigue siendo un problema mundial donde debemos fortalecerla vacunación a caninos y felinos, además de la tenencia responsable” de las mascotas, enfatizó antes de agregar que la rabia “sigue siendo una amenaza bastante contundente, teniendo regularmente muchas notificaciones de mordeduras de perros y accidentes potencialmente rábicos”.

Dicho esto García subrayó que el tema “nos tiene que preocupar en la cotidianeidad, hay que centrarnos y hacer buenas campañas para que los animales sigan bien vacunados, con las dosis gratuitas en los municipios, no hay motivos para que no se vacunen a las mascotas”.

“Debemos trabajar en aquellos animales en la calle, mantenerlos vacunados”

Por otra parte, el profesional se refirió a los casos de virus respiratorios, de los cuales “tenemos aún muchos casos de influenza, no es para decir que es una epidemia pero se siguen dando y siguen habiendo muestras positivas, sigue habiendo circulación, entonces no debemos bajar los brazos, que la gente se vacune”.

Tema que sumó a la cuestión sanitaria es la amenaza de la salmonella, contando que hay que reforzar las medidas de prevención por infección con alimentos. “Post Milagro, tuvimos eventos relacionados, entonces salmonella es un problema para la salud, no debemos volver a lo de hace dos años, hay que trabajar fuertemente en el tema, no relajarse ante la comida sin controles adecuados y no solo la callejera”, previno para concluir.