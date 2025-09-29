La jueza Ada Zunino aseguró que será difícil saber por qué murió Jimena Salas

La jueza Ada Zunino habló en Noticia Criminis, por Videotar, en relación a la causa del caso Jimena Salas. La letrada había intervenido en la primera parte de la causa que se sigue en contra de los hermanos Saavedra y su relación con la causa.

Zunino afirmo que “va a ser muy difícil saber cuál es la causa de la muerte” de Jimena Salas, a menos que alguno de los involucrados decida hablar”. Argumentó que la causa tiene muchas situaciones, que complicaran conocer porqué fue ultimada la mujer.

"A mi, me impresionó que Saavedra, cuando lo detuvieron intentó ahorcar al chofer y podría haber terminado en una tragedia"

Tras la muerte del principal imputado y con el juicio desarrollándose, Zunino, recordó que Saavedra ya había intentado terminar con su vida en el inicio de la causa. “A mi, me impresionó que Saavedra, cuando lo detuvieron intentó ahorcar al chofer y podría haber terminado en una tragedia, podrían haber muerto en el vuelco” relato.

“No es que Javier Saavedra se sometió mansamente a la justicia, estuvo imputado por intento de homicidio. Era una persona totalmente impulsiva y su responsabilidad estaba casi confirmada” aseguró. “Javier Saavedra decidió no someterse a la verdad y terminó con su vida, su muerte no beneficiaba a nadie” finalizó.