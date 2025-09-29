Se derrumbaron las tasas de plazos fijos: ¿Cuánto paga cada banco?

Durante el mes de septiembre, la mayoría de los bancos redujeron sus tasas nominales anuales (TNA) entre 6 y 12 puntos en menos de dos semanas. El Banco Nación, por ejemplo, pasó de pagar 47% a 36%, mientras que Santander recortó del 42% al 35%. La tendencia también se repitió en Galicia, BBVA y Provincia.

Con las tasas actuales, un plazo fijo de $ 1.000.000 en el Nación devuelve $ 1.029.589, mientras que en Santander el monto asciende a $ 1.028.767. En el Banco Ciudad, que ofrece una de las tasas más bajas (31%), la cifra cae a $ 1.025.479. En el extremo opuesto, algunas entidades provinciales y financieras privadas superan los $ 1.036.000.



Las mejores tasas las pagan: Banco Dino, Hipotecario, Mariva, Meridian y varias financieras como Crédito Regional o Reba, que aún ofrecen entre 40% y 43% TNA.

Mientras que las peores tasas son de: Banco de Formosa (30%), Masventas (30%) y Ciudad (31%), muy por debajo del promedio.

Las brechas entre entidades generan una diferencia de hasta $12.000 por millón invertido en apenas 30 días. Con la inflación proyectada por debajo del 34% anual, los plazos fijos aún ofrecen un rendimiento real positivo, aunque con márgenes mucho más ajustados que semanas atrás.