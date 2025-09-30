Camión perdió parte de su mercadería y vecinos se stockearon de verduras

En Orán un camión que trasladaba cajones de verdura perdió parte de su carga cayendo la misma sobre la cinta asfáltica, situación que los vecinos aprovecharon para stockearse.

El hecho ocurrió en la esquina de Avenida Constituyentes y Diego Calvicci de la mencionada ciudad alrededor de las 15 hs.

En el video que circuló por las redes sociales de Gold Multimedios, se puede ver como los vecinos juntaban verdura en los cajones de plástico que cayeron del rodado ante la mirada de los transeúntes. Familias enteras levantaban la mercadería desparramada.

Recordamos que estas situaciones suelen ocurrir cuando un camión pierde desafortunadamente su carga, tanto en ruta como en ciudades, en algunos casos permiten a los vecinos llevarse la mercadería para evitar que se desperdicie, en otras aprovechan la situación.