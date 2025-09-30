Robaron por cuarta vez en un mes a una comerciante en B° El Huaico

Los hechos delictivos no se detienen en barrio El Huaico, y varios vecinos como así también otros comerciantes piden contención.

Ana, propietaria de Munay, tienda de indumentaria ubicada sobre la Avenida Democracia Block B local 25 contó que: "A este comercio ya entraron a robar en cuatro oportunidades, la anterior le dieron condena efectiva por dos meses a la persona que entró a robar, y la semana pasada vino una pareja, la señora embarazada, la señora la distrajo a una de las chicas para que el otro cometa el ilícito".

Los vecinos no entienden lo que sucede en la zona ya que tienen una comisaría pero los delincuentes actuán con total impunidad. "Hicimos reclamos y denuncias en la comisaría pero nos dijeron que no cuentan con personal para todas las zonas que deben cubrir que no tienen para hacer rondas policiales".

Ariel, dueño de otro comecio en el lugar dijo que: "Se ven siempre personas que no son del barrio, se ve que son las que salen de Alcaidia, se los ve recorriendo el barrio. Ya hubo casos de arrebatos de celulares o carteras. Pedimos recorridos de policías, tenemos una comisaria, espero que tomen medida".

Otro comerciante, sostuvo lo que viven todos los vecinos. "Es una constante en horas nocturnas. Nuestros clientes nos cuenta que son víctimas"

Sobre lo que ocurrió el lunes, el comerciante contó que: "Fue con la modalidad de mecheros, dos personas ingresaron y que ya venían haciendo un trayecto sobre esta avenida, haciendo la tipíca pregunta para poder tratar de distraer personal que atiende y se llevaron instrumentos y elementos para la venta y se fugaron. Casualmente vi el momento en que ingresaron a otros locales y les pude sustraer las pertenencias, en ese momento, actuamos de inmediato para tratar de recuperar lo que robamos" cerró por Multivisión e insistió en la necesidad de más controles o rondas policiales.