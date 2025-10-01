¿Estado paternalista o protección al juego? La opinión contraria de dos diputados a la prohibición en Casinos

Durante el debate del proyecto de ley para prohibir el ingreso y permanencia en casinos, salas de juego, bingos, hipódromos y cualquier otro establecimiento de apuestas, a todas aquellas personas que perciban la Asignación Universal por Hijo, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales de carácter no contributivo otorgados por el Estado Nacional o Provincial, dos diputados alzaron su voz para oponerse al documento.

El primero en hacerlo fue José Gauffín quien planteó: "Lo que veo en este proyecto es la típica visión de estado paternalista y yo lo quiero es una patria más libre".

En este sentido continuó, y dijo que "es totalmente parcial porque sabemos que la ludopatía es un gran problema de la sociedad y la familia" pero "podríamos incluir también que no puedan comprar alcohol porque el alcoholismo es un problema, podríamos incluir que no puedan comprar cigarrillos. Yo la veo parcial porque apunta solamente a uno de los aspectos que tiene la sociedad en la degradación de la familia".

Por otro lado, Roque Cornejo, de La Libertad Avanza, sostuvo "este es el estado hipócrita. Díganme si realmente les interesa la familia y los niños, díganme que hicieron para que no tengamos la situación que tenemos hoy. No veo filas de personas que cobran asignaciones para ingresar a casinos".

"¿Quieren preocuparse por la gente? Prohibamos el juego ya mismo, ya que somos conscientes de los problemas que genera lo prohibamos. Si quieren transformar la sociedad ataquemos la raíz de los problemas o que interes estamos tocando si prohibimos el juego", comentó entre críticas al anterior gobierno nacional.

Moral bragueta abierta

Ante las declaraciones de sus pares, el autor del proyecto Gustavo Dantur expresó: "Me preguntaba porque estos dos diputados se oponen a la ley, y me llama la atención que uno de estos diputados critica el estado paternalista pero luego pide que vaya más allá y al otro diputado, y lo voy a decir, vino a querer darnos lección de moral con la bragueta abierta".

"Viene a querernos enseñar, porque nosotros nos hacemos cargo del microtráfico pero el diputado (Espert) que le pagaron 200 millones de dólares que lo están investigando en estados unidos, es de ellos, es libertario".

"No me sorprende nada de la humanidad de estos políticos que en lugar de proteger derechos salen a tergiversar un proyecto de ley, pero que me puede sorprender si se quedaron con el 3%, están en contra de la educación pública y desfinanciaron el Garraham", sentenció antes de la votación en dónde el proyecto quedó finalmente aprobado.