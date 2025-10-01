La Cámara de la Minería de Salta dijo presente en el 14° Seminario Internacional de Litio en Sudamérica

La Cámara de la Minería de Salta (CMS) formó parte del 14° Seminario Internacional de Litio en Sudamérica, que se llevó a cabo en Catamarca hasta este martes. En este marco, el presidente de la institución, Juan Martín Gilly, integró un panel de exposición junto a sus pares de las cámaras mineras de Jujuy y Catamarca.

Durante su participación, Gilly expuso sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el NOA en torno al desarrollo de la industria minera.

“La idea ahora es orientar la charla a las problemáticas y virtudes que podemos ver en las tres provincias del NOA. Es importante exponer cuáles son las realidades del día a día, dónde hay oportunidades de mejora y en qué aspectos estamos bien para seguir apostando en ese camino”, señaló.

Consultado sobre la situación de la infraestructura en la región, remarcó que se trata de un tema central. “La infraestructura es un tema clave para todas las provincias. En la Puna los caminos no están en las mejores condiciones. Hemos trabajado con la Provincia para mantenerlos, pero necesitamos avanzar en la pavimentación de la ruta nacional 51 y en el mantenimiento de las rutas provinciales. Eso no solo conecta proyectos, también garantiza conectividad más segura a las comunidades, que son las más afectadas por el tránsito pesado”, expresó.

Respecto al interés internacional por la minería argentina, sostuvo que la mirada externa continúa presente y que existen herramientas para fortalecerla.

“El interés siempre está. El RIGI es una herramienta fundamental para mejorar la competitividad de Argentina frente a otros países, porque tenemos una carga impositiva altísima. Sí hubo una merma en la exploración por la caída del precio internacional del litio, pero esperamos una recuperación. Es clave extender la vigencia del RIGI, porque armar un proyecto minero lleva tiempo y no puede resolverse de un día para otro”, explicó.

Finalmente, el titular de la CMS destacó la importancia del trabajo coordinado entre provincias y cámaras del sector. “Con estos trabajos conjuntos entre provincias y cámaras podemos anticiparnos a problemas y estar preparados cuando lleguen más inversiones. De esa forma vamos a poder sostener el crecimiento que vivimos entre 2021 y 2023”, concluyó.

El panel que integró la CMS contó con la participación de representantes de Catamarca y Jujuy, quienes coincidieron en que el trabajo articulado y la inversión en infraestructura son factores determinantes para consolidar el desarrollo del litio en la región.