Aparecieron los jóvenes que se encontraban desaparecidos en La Caldera

Los jóvenes que eran intensamente buscados en La Caldera fueron encontrados en buen estado de salud ayer, alrededor de las 20:40 horas, en cercanías del Paraje Los Yacones.

Fuentes oficiales confirmaron que los adolescentes se encuentran en buen estado de salud y serán revinculados con sus familias en la brevedad.

La desaparición de los jóvenes generó gran preocupación en la familia que denunció el hecho, por lo que se desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate.