Asalto en un local: Le dispararon dos veces al dueño y se salvó de milagro

En zona sur de la ciudad, en un local comercial ubicado en el Complejo Habitacional Diego Calvisi, tuvo lugar un ilícito que podría haber terminado en un final fatal.

Dos personas ingresaron al local comercial a punta de pistola amenazando al propietario, llegando incluso a efectuar dos disparos sin lograr impactar contra el dueño.

Según comunicó el medio Ciudad Online, los vecinos denuncian que los robos suelen ser frecuentes en la zona y la presencia policial muy baja.

La delincuencia escala a tal magnitud que no solo provocan un ilícito para perjudicar a los laburantes, sino que atentan contra la integridad física de los mismos.