Lo conoció por Tinder y amenazó con difundir en redes fotos "hot" de ella

Un hombre de 26 años fue imputado por el delito de coacción. Al momento de declarar, decidió no hacerlo.

Todo comenzó cuando una mujer denunció que conoció al imputado a través de Tinder, intercambió fotografías con él y luego comenzó a recibir amenazas. El hombre le exigía cumplir con sus pedidos, porque de lo contrario difundiría sus imágenes íntimas en redes sociales.



Ello optó por bloquearlo, pero el denunciado habría continuado hostigándola desde perfiles falsos de Instagram, insistiendo con las amenazas.

Tras la denuncia, intervino el Cuerpo Especializado de Investigadores, quienes lograron identificarlo.