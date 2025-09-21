Detenido por violencia de género: La golpeaba y la amenazaba por WhatsApp

Un hombre fue imputado en Metán por múltiples episodios de violencia contra su expareja. La decisión fue adoptada por el fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, interinamente a cargo de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, tras una serie de denuncias que refieren agresiones físicas, amenazas y reiteradas violaciones a las restricciones judiciales impuestas.

La investigación comenzó el pasado 14 de junio, cuando la víctima ingresó semiinconsciente al hospital El Carmen, presuntamente agredida por el acusado. A partir de entonces, se documentaron diversos hechos de violencia ocurridos entre julio y septiembre. En su declaración, la mujer relató golpes de puño en la cabeza, rostro y cuerpo, asfixia por presión en el cuello y lesiones con objetos cortantes. También denunció ingresos no autorizados a su domicilio, incluso durante la madrugada y en presencia de su hijo menor.

Además, se incorporaron mensajes de WhatsApp con contenido amenazante, en los que el imputado hacía explícitas referencias a represalias por las denuncias. La Oficina de Violencia Familiar y de Género determinó que la mujer se encuentra en riesgo altísimo, mientras que la Defensoría Oficial informó que el acusado, pese a estar notificado, no se presentó a una audiencia fijada por el Juzgado de Violencia.

Ante la gravedad de los hechos, las constancias médicas emitidas por el CIF y el incumplimiento reiterado de las medidas judiciales, la Fiscalía solicitó la detención del imputado y dispuso una consigna policial permanente en el domicilio de la víctima, para resguardar su integridad física y psíquica, así como la de su hijo menor.